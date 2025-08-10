◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日 横浜BUNTAI）

男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同9位の向鵬（中国）を4―2で下し、あす11日の準決勝進出を決めた。

前日に行われた女子シングルス2回戦では、妹の美和（木下グループ）が早田ひな（日本生命）に2―3で敗戦。最終ゲームで早田が以前から痛めていた左腕のメディカルタイムアウトを取った際、大会ドクターではなく、技術的な助言も送ることができるコーチがマッサージを施したことに、涙ながらに疑問を呈した。

試合をライブ配信で観戦していたという張本智は、自身の試合途中に両足がつりそうになった場面があったことを問われ、「今日はできるだけメディカルを使いたくなかった」とブラックジョークをまじえて言及。「（回答を）続けますか？続けさせてもらいたいんですけど」と話すと、せきを切ったように持論を語り始めた。

「妹に言いたいことは一つだけ。おのれを強くするしかない。ルールは守ってくれないし、終わってから言っても。涙が出るくらい僕も悔しかった。今日は美和のコメントをするためだけに頑張りました。相手は何でもしてくる。まあチャンピオンズなので安い授業料なので。これが世界タイトルや五輪じゃない。今回で学べるなら、それはプラスになる」

「（早田のコーチが）メディカル兼コーチかも知れない。あそこはナショナルチームの中立したマスターがやるべきだと思いますし、もし何も会話していなくても、それを疑われてもおかしくない。お父さんが美和をマッサージしているようなものなので、それは認められないと思います。（助言を）してなかったと言おうが、妹は疑念を持ったまま試合を続けたと思うので、そこは言い訳になる。そこは許せないと思います」

あいまいなルールが招いた、今回の騒動。兄として妹にもっと強くなることを促すとともに、早田サイドの対応に断固たる思いで抗議した。