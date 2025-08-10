笑顔が“ワル顔”すぎる!?皆に不気味がられる魔女と「不器用か!!」と突っ込みたくなる騎士の掛け合いが尊い!!【作者に聞く】
紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。読切漫画『許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)』を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である『アラサーだけど、初恋です。』も全7巻が書籍化されている。
そんな310さんがSNS上で公開している「悪者魔女の解けない恋の魔法」は多くの「いいね」とコメントがついている話題作。「とても好きな話でした！」「尊い！！！」「心のHPが回復しました！」と盛り上がっており、「続きが読みたいです！」「くぅ、、ｯｯ続編を、、ください、、」と今後の展開を望む声も。今回は、ラブコメが得意という310さんに、これまで手がけた作品も含め、インタビューをした。
ラブコメ作品が人気の漫画家310さんは、幼い頃から絵を描くのが好きだったそう。「小学1年生のときに習い事の教室に置いてあった漫画本を読んで、“漫画”という表現方法を知って、自分も見よう見まねで描き始めたというふうに記憶しています」と自然と描き始めたという。
得意ジャンルはラブコメで「モノローグでキャラクターの気持ちを深く追って行ったり、キャラクター同士が楽しく掛け合いしている姿を描くのがめちゃくちゃ好きです」と教えてくれた。また、少女漫画の繊細な表現にも惹かれると語る310さん。
SNSで話題となった本作「悪者魔女の解けない恋の魔法」は、町の人から怖がられている魔女と恋に無縁で無愛想な騎士の掛け合いが大きな魅力。コメント欄では「恋患いはどんな魔法も如何なる薬も効き目が無い」と盛り上がりを見せている。
また310さんが今までにてがけた作品は数多く、「アラサーだけど、初恋です。」は、恋愛未経験の男女が30代で初恋を経験する物語となっており、現在では書籍化(全7巻)もされ完結している。登場人物たちの“初々しさ”を大切に描いた作品で、応援したくなるキャラたちが魅力的である。さらに、読み切り漫画「許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです」は、不器用な侯爵令息が想いを伝えようと奮闘するラブコメで、310さんが「描いていて楽しかった」と語るように、ヘタレ主人公のテンポの良いやりとりが見どころの作品だ。
この2作品に共通している「ジタバタするヘタレ男性」を描いたことが、何より好きで楽しいと語る310さん。今後はSNSで作品を発信予定とのことなので、ぜひチェックして欲しい。
取材協力：310(@namaste310)
