福原遥　撮影：小倉直樹 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜　後8：00　NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】出番終了？福原遥のクランクアップ写真を公開

　公式SNSは、誰袖役・福原遥のコメントとして「かをりという名の頃から慕っていた蔦重が読んでくれた"江戸生艶気樺焼"だからこそ、誰袖の凍った心は解けたのだと思います｣と紹介し、共演した蔦屋重三郎役・横浜流星、志げ役・山村紅葉に囲まれたクランクアップショットを添えた。

　ファンからは「かをりがこれからも笑顔でありますように　遥ちゃん　お疲れ様でした　素敵な誰袖を　ありがとうございました」「ええ　クランクアップ!?難しい役どころでしたが、可憐で、艶やかな花魁を見事に演じました。観ている方をドキドキさせてくれました。よかったよ〜」「福原遥さん、もう出番終了ですか？寂しいですがお疲れ様でした！」「遥ちゃんお疲れ様でした　初めての花魁役すごく素敵でした！誰袖が見られなくなるのは寂しいです」などの声が寄せられている。