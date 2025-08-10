『べらぼう』福原遥、クランクアップ写真に反響「もう出番終了？」「寂しい」「初めての花魁役すごく素敵でした！」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】出番終了？福原遥のクランクアップ写真を公開
公式SNSは、誰袖役・福原遥のコメントとして「かをりという名の頃から慕っていた蔦重が読んでくれた"江戸生艶気樺焼"だからこそ、誰袖の凍った心は解けたのだと思います｣と紹介し、共演した蔦屋重三郎役・横浜流星、志げ役・山村紅葉に囲まれたクランクアップショットを添えた。
ファンからは「かをりがこれからも笑顔でありますように 遥ちゃん お疲れ様でした 素敵な誰袖を ありがとうございました」「ええ クランクアップ!?難しい役どころでしたが、可憐で、艶やかな花魁を見事に演じました。観ている方をドキドキさせてくれました。よかったよ〜」「福原遥さん、もう出番終了ですか？寂しいですがお疲れ様でした！」「遥ちゃんお疲れ様でした 初めての花魁役すごく素敵でした！誰袖が見られなくなるのは寂しいです」などの声が寄せられている。
