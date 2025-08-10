元宇宙飛行士の野口聡一氏（60）が9日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。おすすめのロケットを明かした。

野口氏は3回宇宙に行き、1回目はスペースシャトル（米）、2回目はソユーズ（露）、3回目は初の民間有人宇宙船クルードラゴン（米）と、3回とも違うロケットに搭乗している。

3種類のロケットは「全然違います」とし、「おすすめはクルードラゴン」と、イーロン・マスク氏率いるスペースX社の有人宇宙船クルードラゴンをあげた。

そして違いを「座席がいい」と明かし、「あんまり宣伝してるつもりはないんだけど」と前置きし、「座席の違いって、大きいんですよね」と説明した。

そして「何となくスペースシャトルって、言っちゃ悪いけど、パイプ椅子みたいな感じの簡易の椅子なんですよ。あくまで宇宙に行くまでの8分間だけ使って、あとは、そこ全部座席取っ払って実験したり、食事したりする空間にしちゃうので」とスペースシャトルの座席について明かした。

続けて「クルードラゴンはビジネスクラスみたいな椅子で。なおかつ宇宙服と椅子とカプセルを全部スペースX社が作ってるので相性がいいんですよ。ピッタリ合ってるわけ」と、クルードラゴンについて説明した。

そして、クルードラゴンが「断然いい」とし、「最初からこれがイイんじゃね？」とぶっちゃけると、笑いが起きた。