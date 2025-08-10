新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１０日群馬大会のＡブロック公式戦で昨年度準優勝の辻陽太（３１）がカラム・ニューマン（２２）から５勝目を挙げ、ブロック３位で決勝トーナメント進出決定戦（１４日、後楽園）に駒を進めた。

突破のためには勝利が絶対条件の辻は、序盤から激しい場外戦を展開。一進一退の攻防の中、プリンスズカース（変形ブラディサンデー）を狙ったカラムをジーンブラスターで切り返し流れをつかむ。追撃のマーロウクラッシュもさく裂させ、再びジーンブラスターを狙った。しかし、激突の前にカラムがダウンし不発。ならばと放った旋回式セブンティークロス（変型スパインバスター）で３カウントを奪った。

試合後、バックステージでリーグ戦を振り返った辻は「正直このＧ１、俺が思い描いてものとはかけ離れていた。最初は良かったさ、そのあと３連敗。去年と何が変わった？ 俺じゃない。新日本のベテラン、そして上村（優也）や大岩（陵平）が間違いなくレベルアップして、俺の前に立ちはだかっているっていうことだ」と悔しさをにじませた。

その後の試合でＥＶＩＬが棚橋弘至に、フィンレーが上村にそれぞれ勝利。Ａブロックは６勝３敗のＥＶＩＬが１位突破を決め、辻は５勝４敗でフィンレー、上村、ボルチン・オレッグと並んだが、当該選手同士の直接対決の結果３位でのリーグ突破が決まった。１４日後楽園大会で行われる決勝トーナメント進出決定戦で、Ｂブロック２位の選手と激突する。