【大雨警報】佐賀県・小城市、上峰町、みやき町に発表 10日19:29時点
気象台は、午後7時29分に、大雨警報（土砂災害）を小城市、上峰町、みやき町に発表しました。また洪水警報を佐賀市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、神埼市に発表しました。
佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
10日夜遅くにかけて警戒
■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■多久市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
10日夜遅くに警戒
■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■小城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■神埼市
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■上峰町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■みやき町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■有田町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■太良町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒