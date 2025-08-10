TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後7時29分に、大雨警報（土砂災害）を小城市、上峰町、みやき町に発表しました。また洪水警報を佐賀市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、神埼市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・小城市、上峰町、みやき町に発表 10日19:29時点

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■多久市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くに警戒

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■小城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■神埼市
□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■上峰町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■みやき町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒