気象台は、午後7時29分に、大雨警報（土砂災害）を小城市、上峰町、みやき町に発表しました。また洪水警報を佐賀市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、神埼市に発表しました。

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐賀市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水

10日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■唐津市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■鳥栖市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■多久市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■伊万里市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■武雄市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】10日夜遅くに警戒■鹿島市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■小城市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■嬉野市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■神埼市□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒■上峰町□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■みやき町□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■有田町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■太良町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒