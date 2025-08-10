¡Ú¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡¦G·¡õCBC¾Þ¡¦G·¡ÛÉÔÎÉÇÏ¾ì¤òÆÍ¤È´¤±¤¿¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬3ºÐ¥À¡¼¥ÈÅÐÎµÌçÀ©¤¹¡ª2ÆüÏ¢Â³½Å¾ÞV¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤¬¥¤¥ó¥Ó¥ó¥·¥Ö¥ë¥Ñ¥Ñ¤òÆ³¤¯¡ª
±«¤¬¹ß¤ë¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3ºÐ¥À¡¼¥ÈÅÐÎµÌç¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡¦G·¡£
4·î¤ÎUAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ²÷¾¡¡£
10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2Ãå¤Ë¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Ù¡¼¥ë¡¢3Ãå¤Ë¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿²Æ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦·èÄêÀïCBC¾Þ¡¦G·¡£
9Æü¤Ë¥¨¥ë¥àS¡¦G·¤òÀ©¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼êµ³¾è¤Î¥¤¥ó¥Ó¥ó¥·¥Ö¥ë¥Ñ¥Ñ¤¬¼Ç2ÀïÌÜ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
¡Ö·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Ç¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¥ì¡¼¥¹¡Ø¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡¦G£±¡Ù¤Ø¤Î»²Àï¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£Âç»ÎÄ´¶µ»Õ¡£
Ì´¤¬¹¤¬¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£