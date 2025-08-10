ÂçÃ«40¹æ¤Î¡Ö¸å¤í»Ñ¡Ä¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¡´ÑµÒÁíÎ©¤Á¡¢Ãæ·Ñ¤È¤ÏÊÌ³ÑÅÙ¤Î30ÉÃ¤Ë¥Õ¥¡¥óÎº
ËÜµòÃÏ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î40¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø±¿¤ó¤À°ìÈ¯¤ÎÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿5²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Ð¥·¥Ã¥È¤Î5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡¢40¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò²£¤«¤éÂª¤¨¤¿30ÉÃ¤ÎÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÎÝÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿³Î¿®Êâ¤¤ÎÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤ë»þ¤Î¸å¤í»Ñ¡Ä¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³Î¿®Êâ¤¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡ÖÁêÅö²ñ¿´¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê Êâ¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤ï¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9-1¤Ç²÷¾¡¡£ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë