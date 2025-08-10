パッチリした二重、涼しげな切れ長、優しげなまなざし…女性にとって理想の目元はさまざまではないでしょうか。インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容整形と美容皮膚科を展開するHAABクリニックと共同で調査した「理想の目元だと思う女性芸能人に関するアンケート」の結果をランキング形式で紹介しています。

調査は、7月22〜30日にかけて全国の男女にインターネットで実施。ランキングなどは、400サンプルの有効回答数をもとに作成。

3位は、俳優の今田美桜さんと石原さとみさんがランクイン。それぞれ23票ずつ獲得。2位は、俳優の橋本環奈さんで、24票でした。

1位は北川景子さんで、47票でした。投票者からは「きれいだから」（10代）、「猫目でかわいい」（30代）、「涼しげな目元」（30代）、「アーモンドアイがかわいいから」（30代）、「大きいのにキリッと涼しげな目元をしてるから」（40代）、「涼しげなりんとした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時の優しげなのもかわいい」（50代）といった声が寄せられたということです。