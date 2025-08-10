【ZARAの白】がセンス抜群！ 40・50代の高見え♡「上品バッグ」
コーデのおしゃれ度をアップさせるなら、センスの良いバッグで差をつけるのもおすすめ。華やかさを添える【ZARA（ザラ）】の高見えする「白バッグ」は、40・50代の大人女性にぴったり。上品さがあり、おしゃれして出かけたい日にもパーティーシーンにも頼りになりそうです。
メタリックディテールで洗練度アップ
【ZARA】「メタリックディテール ショルダーバッグ 50TH ANNIVERSARY」\5,990（税込）
サイドにメタリックゴールドのディテールをあしらったショルダーバッグ。白に華やかさと洗練感をプラスします。ショルダーストラップ付きなので、コーデやシーンによって使い分けが可能。カジュアルスタイルに合わせれば都会的に、きれいめコーデに合わせれば上品さが際立ちそう。
サテン風素材 × 刺繍が高見えする白バッグ
【ZARA】「サテン風フェイクパールバッグ」\8,590（税込）
サテン風の素材にフラワー刺繍を施したミニハードバッグ。パール調ビーズを所々に配したエレガントさと高級感が魅力です。取り外し可能なチェーンショルダーも付属されています。シンプルコーデに一点投入するだけで、センス良くコーデを格上げできそう。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M