【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、会心40号アーチでドヤ顔→“確信棒立ち”リアクション

MLB公式Xアカウントも「LOCKED IN（絶好調だ！）」と認めてしまうほどの豪快弾、そして会心の“ドヤ顔”だった。ドジャースの大谷翔平投手がブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で今季第40号となる本塁打を放つと、打った瞬間からわかる確信の一打に加え、本人の充実した表情にも注目が集まった。

8月に入って以来、本塁打は1本ながら打率は.444と結果が出ている大谷。この日も第2打席でセンター前ヒットを放ち好調ぶりをアピールすると、5回の第3打席ではこの日3度目の対決となったバシット投手の甘く入ったシンカーをフルスイング。打球はセンターバックスクリーンへと消えていく豪快なホームランに。打った瞬間、誰もが本塁打を確信した当たりだっただけに打たれたバジットも呆然と立ち尽くすしかなかった。

当然、打った大谷にも手応えがあったのだろう。スイングした直後から「どうだ」と言わんばかりのTHE・ドヤ顔。すぐに一塁へと走り出さず、一度立ち止まって悠然と見届けたのも、それだけ会心の当たりだったからだろう。

大谷のリアクション、そして完璧な一打に対し視聴者も「すごすぎる」「これが大谷」「確信リアクションきた！」などと、大谷の怪物ぶりを表すコメントが相次いでいた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）