元体操選手の肩書を持つ若手美女レスラーが得意の大技でタイトルを防衛。「簡単そうに見える」と誰もが驚愕するアクロバティック技に会場が大いに沸いた。

【映像】どうなってるの？ 美女レスラーの“回転式”衝撃フィニッシュ

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。現在人気急上昇中の注目株で、先日にはNXT女子北米王座を戴冠している。

そんなルカは日本時間5日に開催された「NXT」に出場。ティタム・パクスリーとのNXT女子北米王座防衛戦に挑んだ。

終盤、スポットライトがルカに当たる。ルカがコーナーで前屈みになるパクスリーの背後から一回転。相手の首を掴んで落とし込むという変化式ネックブリーカー“ソル・スナッチャー”を決めて会場を騒然とさせる。パクスリーをダウンさせてカウント3を奪取した。

NXTの公式Xも「ソル・ルカはこの技を簡単そうに見せる」とコメントしつつ取り上げた大技にファンも大興奮。「現在のプロレス界で一番の必殺技」「何度観ても美しい」「アクロバティックすぎる」といったコメントが集まった。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved