¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï10Æü¡¢5ÆüÌÜ¤Ë3ÁÈ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤¬½ªÎ»¡£11Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£Í½Áª¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤Ï¡¢½àÍ¥11R¤ò¥¤¥óÂ®¹¶¤Ç1Ãå¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Û¤Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Þ01¡£¡Ö¸«¤¨Êý¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¡£¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊü¤Ã¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»Ä¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ë±¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÍ¥¾¡Àï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¡£º£¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡¡ÁêËÀ¤Î26¹æµ¡¤ò¹µ¤¨¤á¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²ó¤Ã¤¿¸å¤ÎÆó¤ÎÂ¤äÄ¾Àþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿6¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÀäÂÐ³Í¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1¹æÄú¡£ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ëÉ×¡¦¿¼Ã«ÃÎÇî¤ÎÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¤¢¤ëÉÍÌ¾¸Ð¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤ß¤À¡£Èá´ê¤ÎG1½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¡£