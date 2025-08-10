野球界で先輩を『くん』呼びしたら鉄拳制裁！？サッカー元日本代表選手は、後輩が呼び捨てと告白「すごい舐められてる（笑）」

かつて日本代表として活躍した乾貴士。37歳になった現在は、J1の清水エスパルスでプレーしている。

その乾と元プロ野球選手の鳥谷敬氏との対談がYouTubeチャンネルで公開された

現在、44歳の鳥谷氏は、かつて阪神タイガースで長らく活躍したスター。

滋賀出身の乾は、祖父の代からの大の阪神ファンだとか。一方、鳥谷氏は、高校までサッカーをしていた父親の影響で幼い頃はサッカーをしていたそう。

大ベテランといえる乾だが、「チームメイトにすごい舐められている（笑）」ものの、それは全然大丈夫だとか。そこで、2人はこんな話もしていた。

乾「野球とサッカーは上下関係が全然違うじゃないですか。野球選手って、（先輩を）くんって呼ばないですよね、絶対。なんとかくんって上の人を」

鳥谷「なんとかく…ぐらいで殴られてますよ（笑）」

乾「（サッカーでは）そんなん普通なので。試合中は呼び捨てとかもあって」

鳥谷「あぁ、確かに時間がないですもんね」

乾「最近は試合中じゃなくても、呼び捨てにされる感じなので（笑）」

上下関係に厳しい野球界で、先輩をくん呼びすることはありえないようだ。

ちなみに、乾は、幼い頃は甲子園にも何度も足を運んだとか。今年の阪神はセ・リーグで首位を独走しており、佐藤輝明選手がホームランを量産中。

サッカー選手になっていたかもしれない日本プロ野球界のスター3人

乾は、最近の阪神にホームラン王になれるような日本人選手はなかなかいなかったと話すと、鳥谷氏は、「本気で見てますね（笑）」と唸っていた（1984年の掛布雅之氏が最後）。