2025年8月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
落し物や忘れ物をしそう。荷物は1つにまとめて。
イライラすることが多い日に。深呼吸で心の高ぶりを抑えて。
ちょっとした手伝いが臨時収入に。何事も笑顔で引き受けて。
他人の批判は控えること。想像以上の波紋を呼ぶ暗示が……。
旅行や出張にツキあり。異文化体験があなたを成長させるはず。
社会の動きに関心を持つと吉。生活を見直すキッカケに。
かたくなになりがち。他人のスタイルも尊重してあげて。
固執すると失敗しがち。違う意見も聞いてみるのが大事。
新しいものを試そう。いつもと違うWebサイトに有益な情報がありそう。
友人と遊ぶと楽しい日。仲間を誘って海、山、遊園地へ。
勉強のチャンス日。政治経済や外国語に取り組んでみて。
自我が強くなりやすい日。ただし、ケンカっ早くなる点には注意を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
落し物や忘れ物をしそう。荷物は1つにまとめて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
イライラすることが多い日に。深呼吸で心の高ぶりを抑えて。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ちょっとした手伝いが臨時収入に。何事も笑顔で引き受けて。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
他人の批判は控えること。想像以上の波紋を呼ぶ暗示が……。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
旅行や出張にツキあり。異文化体験があなたを成長させるはず。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
社会の動きに関心を持つと吉。生活を見直すキッカケに。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
かたくなになりがち。他人のスタイルも尊重してあげて。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
固執すると失敗しがち。違う意見も聞いてみるのが大事。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
新しいものを試そう。いつもと違うWebサイトに有益な情報がありそう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人と遊ぶと楽しい日。仲間を誘って海、山、遊園地へ。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
勉強のチャンス日。政治経済や外国語に取り組んでみて。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自我が強くなりやすい日。ただし、ケンカっ早くなる点には注意を。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)