「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１０日、浜名湖）

渡辺優美（３２）＝福岡・１０５期・Ａ１級＝が、準優勝戦１１Ｒで、道中では山口真喜子（長崎）と競り合い、３周２Ｍからは富樫麗加（東京）と横並びとなり、最後まで競り合っての２着で３年連続の優出を決めた。

優出インタビューでは、座っての第一声が「酸欠になりそうでした、最後は息もしてなかったかも。だれも不良航法にならなくて良かった」と最後のゴールまでもつれたしびれるレースだったことを物語るようだった。

足に関しては「出てないけど大丈夫！でも、出てないなぁ、パッとしないって感じ」とまだまだ不満が残る。ただ、調整に関しては「残るは本体だけど、もしも夢の中で出てきたら（本体整備も）考える」とひらめきも示唆した。

Ｓはトップの鎌倉涼（大阪）のコンマ０１に続くコンマ０３で「（Ｓは）ここのために我慢してきた」と気持ちを解放して、思い切って踏み込んだ結果だ。

「３、２（着）と来てるので、あとは１でしょ」と狙うは優勝ただ一つ。インタビューを終え、立ち上がった時に「あと、打倒・遠藤エミで。これは内緒ですよ！ずっと負けているので」と笑顔で会見場を後にした。