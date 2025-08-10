ハライチ岩井勇気、寝起きで撮影した免許写真が話題「目がそっくり」「一致してる」
【モデルプレス＝2025/08/10】お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。運転免許証の写真が話題となっている。
【写真】ハライチ岩井、チベットスナギツネ「そっくり」と話題の免許写真
岩井は「夜中まで麻雀して朝イチ寝起きで免許更新してきたんですが、自分ってこんなにチベットスナギツネでしたっけ……？」とつづり、寝起きであることがうかがえる表情をした免許写真を公開。また、自身の免許証と比較する形で、そっくりな表情をしたチベットスナギツネの写真も投稿していた。
この投稿にファンからは「目がそっくり」「一致してる」「面白い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ハライチ岩井、運転免許証の写真が話題
【Not Sponsored 記事】