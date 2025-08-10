サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞のＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）は、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。南半球産の重賞制覇にＳＮＳでは「令和版キンシャサノキセキ」などの声が上がっている。

デビューからダートに起用されていたシャラー産駒は、リステッド競走の京葉Ｓを含む５勝を砂でマーク。初めて芝に投入された前走の函館スプリントＳはハナに立って４着に粘り込んだが、芝２戦目で見事重賞タイトルを手にした。

同馬は南半球産のシャラー産駒。２０２３年のイングリス社のイースターセールで落札額が２０万豪ドル（約１８００万円）だった。近年も南半球産の輸入は少ないが、かつては２０１０年から高松宮記念を連覇したキンシャサノキセキや、２０１９年ダービー卿ＣＴなど重賞２勝を挙げたフィアーノロマーノなどがいる。馬名の意味は「無敵のおとうさん」。

インビンシブルパパの勝利にＳＮＳでは「これは令和のキンシャサノキセキ」「こういうバリバリの海外血統が日本に適応して繁栄したら」「本当にテンが早いなー」「強すぎる〜！」「外枠からでも上手く乗ったね」「まさに無敵のパパだ」「馬名意味「無敵のおとうさん」ｗｗｗ好きすぎる…！」「芝のほうが強いじゃん…」「見事な逃げ切り！」「わりと楽に逃げられたなぁｗ」「まさかの初重賞は芝でした」「芝転向して良かったな」などのコメントが寄せられている。