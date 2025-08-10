21世紀へモデルライフを伸ばしたトムソン

X180型のロータス・エスプリが発売される直前、フォードから移籍してきた若きデザイナーが、ジュリアン・トムソン氏。早々に彼は、アルミホイールと前後のスポイラーのデザインを担当した。

それから6年後の1992年、エスプリのモデルライフを伸ばすべく、フェイスリフトを任される。かくして1994年にリリースされるエスプリ S4は、2001年まで生産が続いた。2.2Lエンジンの最高出力は上昇し、スポーツ300やS4 Sでは304psへ達した。



ブラックのロータス・エスプリ S4 Sと、シルバーのエスプリ V8 マックス・エドレストン（Max Edleston）

「自分とラッセル・カーさんとで、クルマを仕上げたんです。最初は、フロントバンパーやサイドシル、ホイールへ手を加えました。全部は無理だろうと考えましたから。ところがデザインは好評で、すべて手直しすることが決まりました」

ただし、美しくはないエアバッグ内蔵のステアリングホイールは、規則要件だった。「ウイングは何度もカタチを練りました。ちゃんと機能するように。フロントの冷却系も、重要な要素でしたね」。トムソンが回想する。

同時代のポルシェやフェラーリへ伍する能力

今回のブラックのS4 Sは、ダン・アンドリュース氏がオーナー。映画007の影響で、古くからエスプリに憧れてきたという。

最終形といえるS4は、ジョルジェット・ジウジアーロ氏のオリジナルと比べて、メジャーモデル感が強い。洗練されすぎている、ともいえるかもしれない。それでも、空力特性が磨かれ、同時代のポルシェやフェラーリへ伍する能力を有していた。



ロータス・エスプリ S4 Sと、ジュリアン・トムソン氏 マックス・エドレストン（Max Edleston）

アンドリュースのS4 Sをテストコースで解き放つと、従前の2世代との速さの違いは瞭然。パワーウエイトレシオは、理想的な値にある事がわかる。ステアリングは、パワーアシストが標準になっても感触が鮮明。機敏な操舵感が清々しい。

S1と比べれば、車重は約450kg重い。カーブでは、ほのかに重量差を感じさせるものの、高速域でも身軽で落ち着いている。ターボチャージャーの存在感は薄く、より滑らかといえるが、パワートレインの個性は薄いかもしれない。

よりソフトで流れるようなフォルムに

ミレニアムを経て、ロータスのデザイン部門を率いることになったラッセル・カー氏は、2001年にS4のボディを磨き込む。V8ツインターボエンジンと21世紀へ、一層相応しい見た目と空力特性へするべく。

「今となっては、当時が懐かしい。平面的なウェッジシェイプのデザインは、少し流行遅れに見られる時代でした。自分たちは、よりソフトで流れるようなフォルムにするよう努めています」



ロータス・エスプリ V8と、ラッセル・カー氏 マックス・エドレストン（Max Edleston）

「フロントバンパーは、V8エンジンを積極的に冷やすため、多くの空気を取り込む必要がありました。エアインテークが大きくなり、存在感にも大きな影響が生まれていますよね」。カーが振り返る。

その時点で、トヨタへ手配していたテールライトは、入手が難しくなっていた。そこで円形4灯のデザインへ改められている。

すべての世代にオリジナルの特徴が宿る

シルバーのエスプリは、ファイナル・エディション V8。アンドリュー・レイン氏が20年間も所有する車両で、グレートブリテン島北部のエジンバラから自走で南東部のへセルへやってきた。状態は素晴らしい。

テストコースへ出てみると、3.5L V8ツインターボが豪快な咆哮を撒き散らす。ルノー由来の5速MTは、滑らかに変速が決まる。最大トルクは40.7kg-mと太く、変速を多少サボっても、連続するカーブを素早くこなせる。



ロータス・エスプリ V8（1996〜2004年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

355psを放つV8ツインターボのおかげで、他の3台と異なり、シャシーの限界を超えることは難しくない。だがエンジンは違っても、絶妙な操縦性のバランスは変わらない。親しみやすい動的特性の根底に、有能なシャシーがある。

「すべての世代に、オリジナルの特徴が宿ります。平滑な面構成に、傾斜したフロントガラス、ウェッジシェイプ。シンプルでピュア。プロポーションだけでなく、走りも素晴らしい」。現在も過小評価されるエスプリの価値を、カーが要約してくれた。

協力：ロータス、アラステア・フローランス氏、クラブ・ロータス、アンマリー・ブライアン氏

ロータス・エスプリ 4世代のスペック ロータス・エスプリ S1（1976〜1977年／英国仕様）

英国価格：7883ポンド（新車時）／6万5000ポンド（約1287万円／現在）以下

生産数：718台

全長：4191mm

全幅：1867mm

全高：1105mm

最高速度：199km/h

0-97km/h加速：8.6秒

燃費：9.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：898kg

パワートレイン：直列4気筒1973cc 自然吸気DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：162ps/6200rpm

最大トルク：19.3kg-m/4900rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）

ロータス・エスプリ SE（1989〜1993年／英国仕様）

英国価格：4万2500ポンド（新車時）／4万ポンド（約792万円／現在）以下

生産数：1608台

全長：4191mm

全幅：1867mm

全高：1105mm

最高速度：265km/h

0-97km/h加速：4.7秒

燃費：10.3km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1328kg

パワートレイン：直列4気筒2174cc ターボチャージャーDOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：267ps/6500rpm

最大トルク：36.0kg-m/3900rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）

ロータス・エスプリ S4 S（1995〜1996年／英国仕様）



グレートブリテン島南東部、へセルに集ったロータス・エスプリ 4世代 マックス・エドレストン（Max Edleston）

英国価格：5万2995ポンド（新車時）／5万ポンド（約990万円／現在）以下

生産数：367台

全長：4718mm

全幅：1867mm

全高：1149mm

最高速度：270km/h

0-97km/h加速：4.6秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1347kg

パワートレイン：直列4気筒2174cc ターボチャージャーDOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：304ps/7000rpm

最大トルク：40.0kg-m/3600rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）

ロータス・エスプリ V8（1996〜2004年／英国仕様）

英国価格：4万9950ポンド（新車時）／6万5000ポンド（約1287万円／現在）以下

生産数：1483台

全長：4718mm

全幅：1867mm

全高：1149mm

最高速度：281km/h

0-97km/h加速：4.8秒

燃費：7.4km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1380kg

パワートレイン：V型8気筒3506cc ツインターボチャージャーDOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：355ps/6500rpm

最大トルク：40.7kg-m/4250rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）