もう限界…「それでも正社員？」パワハラ職員の言葉が、毎日胸に突き刺さる【ママリ】

パワハラ職員に参ってます…

職場のパワハラ職員について。



あんたそれでも正社員なん？

しっかり仕事して。

あんたそれでもお母さんなん？



などと、自分は仕事しないくせに少しのミスでもしっかり見て、注意してきます。他の人だとこんなの大したことないわって思うことでも。



一応ミスと言えばミスだし。毎日勤務が合うとそんな感じで、ミスをしてなくても、なにしとるん？なにがしたいん？とか言ったり、少しでもミスした事は他の職員全員にいいます。



以前上司に相談したことがありますが、昔はもっと酷かった

けどまだよくなった方などと言い流されます。このパワハラ職員は苦情などがたくさんあり出禁の部署もあり異動もめっちゃしてます。



もう限界だし、会うのとしんどいし、体調も悪くなります。

このままでは私が壊れるんじゃないかと思います。

もう上司に相談しても意味ないし我慢するしかないのかな、、

家庭のこともあるしすぐやめれるわけでもないし、あいつの為に辞めたくもないし、、

今回ご紹介するのは、職場での人間関係に悩むママからの投稿です。毎日のように受けるパワハラに心が折れそうになり、顔を合わせるのさえ苦痛に感じているとのこと。以前、勇気を出して上司に相談したものの、まともに取り合ってもらえず、状況は変わらないまま。これ以上どこに頼ればいいのか分からず、ひたすら我慢するしかないのかと悩んでいるそうです。同じような経験をしたママたちから、さまざまな声が寄せられています。

体調を崩すほど苦手な相手と、毎日のように職場で顔を合わせなければならない…それだけでも十分つらいのに、いざ勇気を出して上司に相談しても、まったく頼りにならないとなれば、心はますます追い詰められてしまいますよね。



「もう誰に相談すればいいの？」という気持ちになるのも無理はありません。働く環境がストレスの原因になってしまうと、心身ともに限界を感じてしまうもの。安心して頼れる存在が身近にいないことのつらさは、想像以上に大きなものです。

まずは証拠集めをして労基の名前を出す

まず、音声や動画、日記の中に会社で起きた出来事など書いて、証拠を集め、言質取りましょう。

まずは直上の上司に、証拠あります。改善措置が取ってくれない、取れないのであれは、パワーハラスメントとして、労基に証拠を持って相談に行きます！と。伝えましょう

その上で、会社側がどう出るかによって、対応を考えた方がいいと思います!

どれだけ上司に訴えても取り合ってもらえないなら、いよいよ「労基(労働基準監督署)」の名前を出すしかないのでは？そんな現実的な対処法を挙げる声もありました。会社にとって労基の指導は無視できない存在。名前を出すだけでも、態度が一変する可能性は高そうです。



さらに、「その前に必要なのは証拠」として、嫌がらせの内容を記録する具体的な方法までアドバイスしてくれていました。日々の出来事をこまめにメモしておくことが、いざというとき自分を守る大きな力になるのかもしれません。

人事課に直接相談

人事課に直接相談できませんか？

上司がダメなら、直接人事課に相談してみてはどうかというこちらの意見。人事の人なら公平な目で見てくれて、しっかり話を聞いてくれそうですよね。

まずは証拠を集めて上に相談

職場でパワハラにあっている場合、まずは証拠集めをしなければなりません。そしてその証拠をもって上司や人事に伝えましょう。



それでも会社が動いてくれない場合は、労基に相談するのが良さそうです。心身を壊してまで働かなければならない状況はつらいため、早めに対処してもらえるといいですね。

