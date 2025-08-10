【ムーミン】おやしきを再現した純金製ミニフィギュアは80点の数量限定！
ムーミンやしきを細部まで表現した純金製のミニチュアフィギュアが登場。2025年8月8日（金）〜9月12日（金）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて予約を受け付ける。ムーミン80周年を記念して、80点の数量限定アイテムだ。
＞＞＞ムーミンやしき ミニチュア純金フィギュア K24をいろんな角度でチェック！（写真11点）
『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大きな鼻を持つムーミン一家が主人公。一家が個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げる。
そんなムーミン一家が暮らし、大勢のお客さんが訪れるムーミンやしきを、細部まで表現したミニチュアのフィギュアが登場する。
帰る場所や居場所の大切さを感じられるあたたかみのあるムーミンやしきは、ドアに鍵をかけず、どんな生きものでも受け入れてくれる。家の再現度はもちろん、煙突から扉の細かなディテールにまでこだわって繊細に作り込み、永遠に輝きを失わない純金を贅沢に使用し、表現されている。
また本アイテムは、特製の木製ケースに入れてお届け。ムーミン谷の地図がデザインされた専用ケースには80周年のロゴもデザインされ、特別な仕様となっている。
ムーミンの物語が始まった80年前から現在に至るまで変わることのない想いがこめられたムーミンやしき。デスクやお部屋などに飾って、80周年・80点限定の純金のムーミンやしきをぜひ堪能してほしい。
