¡¡¹Ã»Ò±àÂç²ñ½Ð¾ì¹»¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ë¼Âà¤Ï¡¢2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌîµåÉô°÷°Ê³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤Ê¤É¤Çµå»ù¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£½ù¡¹¤ËÌîµåÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ºÅö»ö¼Ô¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï2005Ç¯¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤¬Éô°÷¤ÎµÊ±ì¡¢¾åµéÀ¸¤Î1Ç¯À¸¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤¬¸¶°ø¤Ç³«Ëë2ÆüÁ°¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤Î¤¬Ä¾¶á¤ÎÎã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡06Ç¯¤Ë¤Ï¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ò¼Âà¡£Ê£¿ô¤Î3Ç¯À¸Éô°÷¤¬Â´¶È¼°¸å¤Ë°û¼ò¡¢µÊ±ì¤Ç·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£