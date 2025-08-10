TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後7時17分に、大雨警報（土砂災害）を佐賀市、多久市、伊万里市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・佐賀市、多久市、伊万里市に発表 10日19:17時点

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。南部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■多久市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■伊万里市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒