【洪水警報】神奈川県・箱根町に発表 10日19:14時点
気象台は、午後7時14分に、洪水警報を箱根町に発表しました。
神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■中井町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■大井町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 11日明け方
■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒