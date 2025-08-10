¡Ö¾×·â¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!!¡×à²øÎÏ¥Ò¥í¥¤¥óá¤«¤é15Ç¯¡Ä30ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà¤ªÃÄ»ÒJKá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«À©Éþ»Ñ¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×
¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(30)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤ÏMBS¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤ò½ä¤ë»ÐËå¤Î¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢¹âÅÄ¤Ï¡Ö¾×·â¤ÎºîÉÊ¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!! ¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤ò½ä¤ë»ÐËå¤Î¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡¤É¤¦¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡¡´¶ÁÛ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À©Éþ¡õ¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ê¥Û¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼!! À©Éþ»÷¹ç¤¦!¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¥è!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«À©Éþ»Ñ¤ÎÎ¤Êæ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï10ÂåÁ°È¾¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Çà²øÎÏ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óá¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÎáÏÂÈÇ¡Ê21Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£