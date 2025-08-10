プロスタイル×サンリオ♡数量限定の寝ぐせ直しウォーターが登場

朝のヘアセットに悩むすべての女性へ。クラシエのヘアスタイリングブランド「プロスタイル」から、サンリオの人気キャラクター「はぴだんぶい」との夢のコラボレーションアイテムが登場します。可愛らしいデザインと優秀な機能性を兼ね備えた「モーニングリセットウォーター」は、2025年8月29日（金）に数量限定で発売。毎朝の「面倒」が「楽しみ」になる、そんなアイテムがあなたの朝を変えてくれます。

プロスタイル×はぴだんぶいが夢の共演♡

2025年で35周年を迎える「プロスタイル」が、同じく80～90年代に誕生したサンリオの人気ユニット「はぴだんぶい」と初コラボ！

あひるのペックル、タキシードサム、けろけろけろっぴが、それぞれの香りに合わせたパッケージデザインで登場。

ノンシリコン＆弱酸性処方の寝ぐせ直しウォーターで、どんな髪質の寝ぐせにもアプローチしてくれます。見た目も中身も優秀な1本で、毎朝のヘアスタイリングがもっと気分アップ♪

内容(全て共通)：280ｍL

香りと仕上がりで選べる3タイプ

モーニングリセットウォーター シトラスハーブの香り

ラインナップは3種類。まずは、さらさら髪を叶える「シトラスハーブの香り（ペックル）」。

モーニングリセットウォーター アロマローズの香り

次にしっとりまとまる「アロマローズの香り（タキシードサム）」。

最後はカラーケアまで叶う「キンモクセイの香り（けろけろけろっぴ）」の3種。

Wアミノ酸＊1や、花粉の付着を抑える機能、UVカット、静電気防止など、毎日の外出にも心強い成分を配合。おしゃれもヘアケアも妥協しないあなたにぴったりなアイテムです。

＊1：アルギニン、グルタミン酸Na

お気に入りの香りで、毎朝がもっと楽しくなる♡

ヘアスタイルが決まらない朝も、可愛いキャラクターとお気に入りの香りがそっと背中を押してくれる。

「プロスタイル」×「はぴだんぶい」のモーニングリセットウォーターは、そんな日々の小さなストレスを和らげてくれる心強い相棒です。

数量限定の特別なパッケージで、ちょっとしたギフトにもおすすめ。お気に入りのキャラクターと一緒に、新しい1日を素敵に始めてみませんか？