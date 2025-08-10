½éÂå¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×45ºÐ½÷Í¥àÆó¤ÎÏÓÁ´³«á¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤µ·òºß¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤ÎÀ¼
ÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÎ¾Â¤ò¹¤²¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà(45)¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¯¥Ñ¥Ö¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÖPoco'ce(¥Ý¥³¥Á¥§)¡×2025Ç¯8·î¹æ¤¬ÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖPoco'ce(¥Ý¥³¥Á¥§)¡×(TANK PUBLICATIONS)·ÇºÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£Çò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢åºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¼¡¢²Ä°¦¤¤¤µÌ¤¤À·òºß¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×(¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢1998~2001Ç¯)¤Î½éÂåCM¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£16Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢19Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£