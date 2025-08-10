【義妹の子が地獄製造機】1人じゃムリ！「実はいじめられている…」SOS＜第10話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第10話 いじめを伝える
【編集部コメント】
無事に見つかったサトミちゃんでしたが、どうしてこんなことをしたのかお母さんに自ら打ち明けることはありませんでした。サトミちゃんの気持ちを知っている以上少し悩みましたが、それでもレイナちゃんがひとりで事情を抱えるには重すぎて、結局はサトミちゃんのお母さんに知らせるしか方法がなかったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
