小学６年生にとって最後となる軟式野球の県大会が１０日、決勝を迎え、前橋市の上毛新聞敷島球場で玉村ジュニアベ－スボールクラブと邑楽フォースピリッツが激突しました。

ＪＡグループ群馬杯の決勝に勝ち進んだのは秋・春と県大会２冠の玉村ジュニアと邑楽フォースピリッツです。去年の秋の県大会決勝と同じ顔合わせとなりました。先に試合を動かしたのは玉村でした。２回オモテ、４番・小湊がセンター前ヒットと盗塁でチャンスを作ると、打席には６番野口虹斗。左中間を破るタイムリーツーベースヒット。頼もしい４年生の一打で玉村ジュニアが先制します。

この後、７番・宮沢のタイムリーヒットで玉村がさらに１点を追加。リードを２点に広げます。玉村は足を使った攻撃など隙のない野球で６回までに５得点、投げては先発山本大芽が５回まで１失点の好投で５対１と盤石な試合運びを見せます。

迎えた最終回６回ウラ、あとのない邑楽が反撃に出ます。先頭の内田が振り逃げで出塁すると、２番田村、３番関口、４番稲葉の３連打などで１点差まで追い上げます。なおも、ワンアウト２塁３塁のチャンスで、打席には途中出場の５年生・荒井。打球はレフトの頭上を越える逆転サヨナラの２点タイムリーツーベースヒット。邑楽フォースピリッツが最終回に劇的な勝利を飾り初優勝を果たしました。