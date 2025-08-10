大学生と企業が開発したお菓子の販売が県内各地で始まり、帰省シーズンに合わせて学生が１０日、藤岡市でＰＲ販売を行いました。

道の駅ららん藤岡で販売されたのは、お菓子メーカー不二家の「カントリーマアム焼きまんじゅう味」です。前橋市にある焼きまんじゅうの老舗店「原嶋屋総本家」のたれが生地に練りこまれた本格的な味わいの商品となっています。

ＰＲを兼ねた販売を行ったのは不二家と商品開発を進めた高崎商科大学の学生です。今回の商品開発は群馬のソウルフードである焼きまんじゅうが賞味期限が短く、会社や友人への土産物として選ばれにくいという点からカントリーマアムとして手軽に楽しんでもらおうと実現しました。学生たちは「群馬限定のカントリーマアムいかがですか」などと買い物客に声をかけたり、試食品を配るなどして新発売の商品をＰＲしていました。

１０日は道の駅まえばし赤城でも学生によるＰＲ販売が行われ多くの来場者が手に取っていました。「カントリーマアム焼きまんじゅう味」は県内の道の駅やＪＲ高崎駅、サービスエリアなど１７店舗で販売されています。