県の防災ヘリコプターが墜落し乗っていた９人全員が亡くなった事故から１０日で７年となり、草津町などで追悼式が行われました。

この事故は２０１８年８月１０日、登山道の視察をしていた県の防災ヘリコプター「はるな」が中之条町の山中で墜落し、乗っていた県の防災航空隊員と消防隊員、あわせて９人が死亡したものです。ことしの追悼式は、草津白根山の噴火警戒レベルが２に引き上げられたことから事故現場近くの中之条町渋峠から山のふもとにある草津町に会場を移して行われました。事故が起きた午前１０時１分、式に参列した遺族や消防職員など約６０人が黙とうを捧げ亡くなった９人を悼みました。

参列した山本知事は「事故を風化させず二度と起こさないよう防災航空体制の安全管理に全力を尽くすことをかたく誓う」と述べました。また、遺族代表は、「最愛の家族が突然、帰らぬ人となったあの日を忘れたことはない」と追悼の言葉を述べました。追悼式は同じ時刻に前橋市の県消防学校でも行われ、２つの会場であわせて１５０人が参列しました。

この事故を巡っては遺族側が県に対し、県庁の敷地内に墜落した機体の保存・展示を要望しています。式のあと、遺族の代表者が事故の悲惨さを後世に残したいと山本知事に思いを伝えました。