¡Ú±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¥×¥é¥¹¡ÛÃË»ÒÇÆ¼Ô¤Ï´Ý»³Î±°Í¡Ö£Óµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀè¹Ô¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º£Çµ¡ÖÂè£±²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×ºÇ½ªÆü¤Î£±£°Æü¡¢£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£±£²£·´üÀ¸¤Î¡Ö¶¥ÎØ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¥×¥é¥¹£²£°£²£µ¡ÊÃË»Ò¡Ë¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³Î±°Í¡Ê£±£¹¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬Í¥¾¡¡££Ö¾Þ¶â£¶£°Ëü±ß¤ÈÍèÇ¯£³·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ì¡¼¥¹¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¡Á£¶·î¤Î¥ë¡¼¥¡¼£Ó¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô£±£´¿Í¤¬¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥ë¡¼¥ë¤ÇÁö¤ë´ë²è¥ì¡¼¥¹¡£Í½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿£·Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÀ¤Âåà¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óá¤ò·è¤á¤ëÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºß½ê£·°Ì¤Î´Ý»³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÁê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡ÈøÌîæÆ°ì¡¢»°¿ÀÎËÌð¤Îà£²¶¯á¤ò¸å¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾¡Éé¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£¡ÖµÓ¤Ï·Ú¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê£²ÈÖ¼ê¤Ë¤¤¤¿Æ£ÅÄ¡ËÉö¤µ¤ó¤¬¹ç¤ï¤»¤ëÆ§¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤»¤º¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¤È¡¢£³ÈÖ¼ê¤«¤é¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥¿¥ÆµÓ¤ÇÄ¹ÁöÏ©¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡££Çµ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÁö¤ì¤¿¤³¤È¤âÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡Éã¡¦·¼°ì¡Ê£·£´´ü¡Ë¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤ÆÎØ³¦Æþ¤ê¡££··îÀÄ¿¹¤ÎËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï£³Ï¢¾¡¤È¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±·îÀÅ²¬¤Ç¤â´°Á´£Ö¤ò·è¤á¡¢º£·î£±£µÆü¤«¤é¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ç¤Ï£Áµé£²ÈÉ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¾ºÈÉ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö£Óµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀè¹Ô¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë£±£¹ºÐ¤ÎÌÜ¤Ï¥¥é¥¥é¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£