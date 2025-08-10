第１０７回全国高校野球選手権大会で広陵（広島）の暴力問題による出場辞退により、２回戦で対戦予定だった津田学園（三重）が不戦勝となった。佐川竜朗監督は１０日、高野連を通じて「監督として過去２回、夏の甲子園に出場して２回とも２勝目の壁が破れなかったので、３回目の今回は２勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました」と複雑な心中を語っている。

広陵の中井監督から甲子園練習の際に「守備をふだん通りにしっかりやれば２回勝てるよ」と声をかけてもらったことを明かし「その後の組み合わせ抽選会で、勝ち進めば広陵と当たることになったので宿命的なものも感じていました」という。

ＳＮＳで広陵の騒動が起きているのは把握していたが、選手には「グラウンドに立ったら雑念は切り離せ」と言い続け、叡明（埼玉）との１回戦後は広陵をイメージした練習をしてきた。まさかの試合消滅に「今回の辞退は残念でなりません。３回戦までは日があくので今夜にも選手たちに事情を説明して練習メニューを考え『広陵戦から頭を切り替えよう』と言うつもりです。選手たちも２回戦を楽しみにしていたので、経験値が１回少ないまま３回戦を迎えるのは、やや不安もありますが、しっかり準備をしたいと考えています」と先を見据えた。