¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡Û£Å£Ö£É£Ì¤Î¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¡×¤ÏÂç¥¦¥½¡ª¡¡¹éÌä·º¤ÇÃª¶¶¹°»ê¤Ë°úÆ³ÅÏ¤·£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¼ó°ÌÆÍÇË
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£±£°Æü·²ÇÏÂç²ñ¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤«¤é£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤ëÃª¶¶¤È¤Î¸ø¼°Àï¤òÁ°¤Ë¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï²¿¤È¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¡¢º£Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£±¤È¤Ê¤ëÃª¶¶¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ïº£Âç²ñ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤ä¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤òÏ¢¤ì¤º°ì¿Í¤ÇÆþ¾ì¡£»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬¤Ê¤ë¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£±£°Ê¬²á¤®¡¢Ãª¶¶¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥í¡¼¤ò£Å£Ö£É£Ì¤¬²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ì¤ÈÅì¶¿¤¬²ÖÆ»¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¡£Åì¶¿¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤¿¥¤¥¹¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Ã¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¾ì³°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤Ë¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÃª¶¶¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¹¶·â¡££³¿Í¤¬¤«¤ê¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë°ÈóÆ»¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¸ý¤ÇÃª¶¶¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢Ãª¶¶¤è¡£Á´Éô¥¦¥½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¥Ð¡¼¥«¡ª¡¡¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Á¡×¤È¹â¾Ð¤¤¡£¡ÖÃª¶¶¤è¡¢¤Î¤ë¤«¤½¤ë¤«¤ÇÂç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤À¡££Ç£±¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´Î¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤ª¤±¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÃª¶¶¤ÏÌµÇ°¤ÎÃ¦Íî¤¬·èÄê¡£Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤Ç¾åÂ¼Í¥Ìé¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ë£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¼ó°ÌÆÍÇË¤È¤Ê¤ê½à·è¾¡¡Ê£±£¶Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£