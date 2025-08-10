こんな食べ方あったんだ！禁断の「旨すぎウインナー」

朝食に食べる機会の多いウインナーは手軽さが魅力ですが、焼くだけのシンプルさに飽きてしまうことも。今回は、家にある食材を使った、ちょっとしたアレンジで格段においしくなる食べ方を5つご紹介します。シンプルな味から濃いめの味つけまで、お酒やご飯が進む一品に変身します。

▼お弁当にもお酒にも合う

大量にのせるのがポイント。子どもも大人もパクパクと。



▼レンチンで完成！おつまみレシピ

赤と黄色、緑の彩りが豊かな一品。意外な組み合わせですが、合うんです。



▼1枚入れるだけでこんなに変わる!?

思わずワインを開けたくなるほど風味豊かに。いつもの味がちょっと豪華になります。



▼大人仕様のスパイシーウインナーのできあがり

ご飯との相性も抜群！ 切り込みひとつで味のしみ込み方が変わります。



▼いつもの味をグレードアップ

バジル風味で洋風レシピに変身。ご飯にもパンにも合います。







今回ご紹介した5つのレシピは、どれも一瞬で味を格上げしてくれます。アレンジは無限大なので、同じ味に飽きてしまった人は、味つけや調理方法をちょっと変えてみてはいかがでしょうか。気になるレシピをぜひ試してみてください。（TEXT：青木千奈）

画像提供：Adobe Stock