¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¡¡±¦¼ê¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿Ãæºê¤Ï¡Ö¤â¤í¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×£²µå¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£¶¹Åç¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£º£µ¨¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£µÆÃÓ¤¬£³¹æ£³¥é¥ó¤È·è¾¡µ¾Èô¤òÊü¤Ä¡¢£´ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤Ï¡¢¿¹±º¤¬£¸Æü¡¦Æ±Àï¤ÇÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿ºÙÀî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£°Ê²¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°ìÅú°ìÌä¡£
¡¡¡ÝÈ¬²ó¤ÏÂåÁö¤Î±©·î¡¢ÂçÀ¹´Þ¤á¤Æ¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¡¢¤è¤¯Áö¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥«¡ÊÀÖ¾¾¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¤è¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²ó¤·¤¿¤È»×¤¦¤·¤Í¡£±©·î¤Ë¤·¤Æ¤âÂçÀ¹¤Ë¤·¤Æ¤â¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Í¡×
¡¡¡ÝµÆÃÓ¤¬£´ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£¡ÊÏ»²ó¤ÎÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¤Ï¡Ë½éµå¸«Á÷¤Ã¤Æ¡¢£²µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Éâ¤¤¤Æ¤³¤¤Éâ¤¤¤Æ¤³¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ä¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¶ÌÂ¼¤ÏÆó½äÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢£µ²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë£´ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°²ó¤Î¿ÀµÜ¡¢Á°¡¹²ó¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤è¤ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ý¼·²ó¤ËÂÇµå¤¬±¦¼ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿Ãæºê¤Î¾õÂÖ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤í¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤ò¸«¤Æ¡×
¡¡¡Ý¿¹±º¤âºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤è¤Í¡£¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×