8月10日 連載開始

講談社は8月10日、あび氏によるマンガ「双星のアポクリファ」の連載をヤンマガWebにて公開した。

「双星のアポクリファ」は、突如現われた謎の魔物”ゴブリンクイーン”の襲撃から物語が動き始める、闇を抱え愛を孕む異色ファンタジー。ダゴナリア大迷宮外域の街・エルウッドでギルド受付をして暮らすアルクとリリィだったが、戦うための全ての才能が欠如したアルクと、そんなアルクを密かに想うリリィは……。

現在ヤンマガWebでは第1話より第3話までの全話が無料公開されている。

ダゴナリア大迷宮外域の街・エルウッドでギルド受付をして暮らすアルクとリリィ。しかし謎の魔物”ゴブリンクイーン”が街を襲ったことにより、その平穏な暮らしに不安が走る。魔物討伐のために王都から騎士団が駆り出されるも、その消息すら不明になり混乱は加速しはじめる‥‥。立ち上がったアルクは皆のために剣を振れるかーー。そしてリリィが抱える本当の思いとはーー。闇を抱え愛を孕む異色ファンタジー、開幕。