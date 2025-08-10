2025年8月8日、韓国・聯合ニュースによると、サッカー韓国代表FWのソン・フンミンのある写真をきっかけに韓国内で男女対立が広がっており、ニューヨークタイムズが関心を持って報じた。

ソンは今月3日、ソウルワールドカップ競技場で行われたトッテナム対ニューカッスルの親善試合に出場した。試合後、雨の中で行われたインタビューの様子を撮影した写真が注目を集めたという。インタビュアーを務めたガールズグループ「Apink」のメンバー、オ・ハヨンは傘を持ったままインタビューを進行しており、ソンのほうに傘を傾けているのが分かる。

この写真を見た一部のネットユーザーが「韓国の男性が女性にどんな態度を取っているかがよく分かる写真」だと批判すると、これに「事実とは異なる。過度な解釈だ」と反論する声も上がり、論争へと発展した。インタビュー当時、ソンは両手にマイクを持っており、傘を持つことができなかったと明らかになっても騒動は沈静化しなかった。同じトッテナムの選手、ベン・デイヴィスもソンと同じ状況でインタビューを受けているが、オ・ハヨンに代わって傘を持っている写真があり、比較対象にされた。

米紙ニューヨーク・タイムズは現地時間7日、「このサッカースターは女性インタビュアーの傘を持ってあげるべきだったのか」とのタイトルで記事を掲載し、詳細を報道。「ソン・フンミンの1枚の写真がネット上で熱い論争を引き起こした。韓国のジェンダー対立に対する激しい感情が表面化した」「ジェンダー対立は韓国で極めてセンシティブなイシューだ」「女性は男性に従属すべきであるという根深い儒教思想が、こうした対立の一部原因になっている」と伝えている。

また、ネット上のコミュニティーやSNSがジェンダー問題に対する視点を極端に二分し、怒りを拡散させ、論争をさらに煽っているとも指摘。「西洋の男のほとんどが女性を気遣うのは本能的なもの」というネット上のコメントも紹介している。

韓国のネットユーザーからは「男女は平等だと主張しながら、なぜ男女を区分するのか。誰が傘を持ってようがどうでもいいじゃないか」「男女問わず誰もがマイクを持つことがあるし、傘を持つこともある。状況によって持ちたい物を持てばいい」「女は今も保護されるべき社会的弱者だと言いたいのか？ちょっとの間、傘を持っているだけで、そんなに不服なのか？」「こんないちゃもんをつける人たちのことが外国にまで報じられるなんて、恥ずかしい」「こんなことで論争するなんて、正直、理解不能だ」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）