【大雨警報】佐賀県・武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表 10日19:02時点
気象台は、午後7時2分に、大雨警報（土砂災害）を武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鳥栖市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表 10日19:02時点
北部では11日明け方まで、南部では10日夜遅くから11日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■武雄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■鹿島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■嬉野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■有田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
■太良町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒