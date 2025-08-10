気象台は、午後7時2分に、大雨警報（土砂災害）を武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鳥栖市に発表しました。

北部では11日明け方まで、南部では10日夜遅くから11日明け方まで、土砂災害に警戒してください。南部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■唐津市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃





■鳥栖市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 60mm■武雄市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■鹿島市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■嬉野市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜のはじめ頃■有田町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒■太良町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒