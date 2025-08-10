２日に東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定８回戦で８回ＴＫＯ負けし、試合後、緊急開頭手術を受けた浦川大将（ひろまさ）選手（帝拳）が９日、急性硬膜下血腫で死亡した。

２８歳だった。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が１０日、発表した。

同じ興行では、東洋太平洋（ＯＰＢＦ）スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦で引き分け、試合後、開頭手術を受けた挑戦者の神足（こうたり）茂利選手（Ｍ・Ｔ）が８日、急性硬膜下血腫で２８歳で死去している。同一興行で２人の選手が亡くなるのは異例の事態。国内では２０２３年１２月の日本タイトル戦後、手術を受けた穴口一輝さんが２４年２月に２３歳で亡くなっている。

ＪＢＣの安河内剛・本部事務局長は１０日、東京都内で記者会見し、「できる限りの管理をしてきたと思っているが、２人が亡くなるという悲劇が起き、管理者としての責任を痛感している」とし、「皆様と協力して再発防止に努めたい」と語った。対応策としてＯＰＢＦ王座戦のラウンド数を現行の１２から１０に短縮することを決定。世界ボクシング機構（ＷＢＯ）アジア・パシフィック王座戦も国内では１２から１０にラウンド数を減らして実施する方針を示した。