今週の決算発表予定 ネクソン、アシックス、ＳＯＭＰＯなど (8月12日～15日)
※決算発表の集中期間(7月25日～8月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■8月12日～15日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 8月12日―――――――――――― 183銘柄 発表予定
<1414> ショーボンド [東Ｐ]
<1417> ミライトワン [東Ｐ]
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ [東Ｐ]
<2780> コメ兵ＨＤ [東Ｓ]
<3591> ワコールＨＤ [東Ｐ]
<3660> アイスタイル [東Ｐ]
<4259> エクサＷｉｚ [東Ｇ]
<4393> バンクオブイ [東Ｇ]
<4419> フィナＨＤ [東Ｇ]
<4583> カイオム [東Ｇ]
<4784> ＧＭＯインタ [東Ｐ]
<4887> サワイＧＨＤ [東Ｐ]
<5101> 浜ゴム [東Ｐ]
<5253> カバー [東Ｇ] ★
<5842> インテグラル [東Ｇ]
<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
<7047> ポート [東Ｇ]
<9229> サンウェルズ [東Ｐ]
<9364> 上組 [東Ｐ]
<9449> ＧＭＯ [東Ｐ]
など
● 8月13日―――――――――――― 191銘柄 発表予定
<141A> トライアル [東Ｇ]
<2585> Ｌドリンク [東Ｐ]
<3088> マツキヨココ [東Ｐ]
<3288> オープンＨ [東Ｐ]
<3350> メタプラ [東Ｓ] ★
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<3692> ＦＦＲＩ [東Ｇ]
<3923> ラクス [東Ｐ]
<4478> フリー [東Ｇ]
<4593> ヘリオス [東Ｇ]
<4681> リゾートトラ [東Ｐ]
<4889> レナ [東Ｇ]
<4894> クオリプス [東Ｇ]
<6707> サンケン [東Ｐ]
<6728> アルバック [東Ｐ]
<6951> 日電子 [東Ｐ]
<7762> シチズン [東Ｐ]
<7776> セルシード [東Ｇ]
<7936> アシックス [東Ｐ] ★
<9987> スズケン [東Ｐ]
など
● 8月14日―――――――――――― 355銘柄 発表予定
<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
<2586> フルッタ [東Ｇ]
<3197> すかいらーく [東Ｐ]
<3397> トリドール [東Ｐ]
<3825> リミックス [東Ｓ]
<3993> パークシャ [東Ｐ]
<4165> プレイド [東Ｇ]
<4180> Ａｐｐｉｅｒ [東Ｐ]
<4324> 電通グループ [東Ｐ]
<4480> メドレー [東Ｐ]
<4882> ペルセウス [東Ｇ]
<5721> Ｓサイエンス [東Ｓ]
<6232> ＡＣＳＬ [東Ｇ]
<6361> 荏原 [東Ｐ]
<6890> フェローテク [東Ｓ]
<7383> ネットプロ [東Ｐ]
<7747> 朝日インテク [東Ｐ]
<8253> クレセゾン [東Ｐ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] ★
<9989> サンドラッグ [東Ｐ]
など
● 8月15日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<1717> 明豊ファシリ [東Ｓ]
<194A> ウルフハンド [東Ｇ]
<2481> タウンＮ [東Ｓ]
<3296> 日本リート [東Ｒ]
<3963> シンクロ [東Ｐ]
<4391> ロジザード [東Ｇ]
<4657> 環境管理 [東Ｓ]
<6036> ＫｅｅＰｅｒ [東Ｐ]
<8951> ビルファンド [東Ｒ]
<8955> Ｊプライム [東Ｒ]
<9284> カナディアン [東IF]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース