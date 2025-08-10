過去1カ月で3000個売れてる→【サロニア】ドライヤーが今だけ価格の「タイムセール」20%OFFで登場！
【サロニア】ドライヤーが今だけ価格の20%OFF！
※以下の商品情報は2025年8月10日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー
Amazonセール特価：1万560円(20%OFF)
温風が熱くないのに髪の毛を早く乾かし、 仕上がりについてもサラサラになり、しっとりまとまるとの声があり。 デザイン面でも、中身だけではなく見た目もオシャレでおしゃれな色だと評価されている。
■ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT
Amazonセール特価：2万9800円(44%OFF)
ブラウン最高級シェーバーからカジュアルモデル登場:シリーズ9の性能をそのままに、お手軽に使えるモデルシリーズ9 sport+。アゴ下PRO密着:計算しつくされたコンパクトヘッドが究極の密着を実現。アゴ下密着ヘッドのBraunだから、難しい部位も密着深剃り。
■ディーゼル メンズ Tシャツ T-DIEGO NEW SUPERCUTYRPATI
Amazonセール特価：8316円(37%OFF)
伸びない生地と好評のTシャツにはインパクトある胸ロゴが配置。365日いつでも楽しめるデザインが良い。
■ザノースフェイス ショルダーバック ウエストバック カペラ
Amazonセール特価：5518円(19%OFF)
デイリーユースからハイキングなどのアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで使いやすいショルダーバッグ。500mlボトルや手帳なども収納可能な5リットル容量、本体内部には、小物の仕分けに便利なスリットポケットとファスナー付のメッシュポケットを備えており、メインファブリックには、リサイクルナイロンを採用して環境に配慮。
■DJI Mic Mini（2TX + 1RX + 充電ケース）
Amazonセール特価：1万9359円(20%OFF)
DJI Mic Miniトランスミッターは、小型で重さわずか10グラムの超軽量。快適に装着でき、目立たないデザインで、マイクを付けていても外観を損ねない。
