【大雨警報】大分県・別府市に発表 10日18:58時点
気象台は、午後6時58分に、大雨警報（土砂災害）を別府市に発表しました。
中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部、西部では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■別府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■中津市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
11日明け方にかけて警戒
■日田市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■豊後高田市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■宇佐市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■由布市
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■姫島村
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■九重町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■玖珠町
□大雨警報
・土砂災害
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃