高評価レビューの嵐！【ユニクロ】リアルに支持されてる♡「大好評パンツ」

新作が出るたびに注目を集める【ユニクロ】。今回は、公式サイトで発表された「お客様評価50選」にランクインしたパンツをピックアップしました。着用感や使い勝手のよさが支持されているアイテムばかりで、この先さらに人気が加速しそう。ぜひ早めにチェックして。

穿くだけで旬顔になる丸みシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆったりとしたバギーシルエットに、なだらかなカーブを描くラインが今っぽい一本。やわらかな素材感とヴィンテージライクな風合いが、こなれた大人のカジュアルスタイルを引き立てます。コンパクトなトップスを合わせれば、メリハリのあるバランスに。ジャケットやシャツとも好相性で、着こなしの幅が広がるアイテム。ライトトーンからダークトーンまで揃う4色のカラーも魅力です。

気軽にオシャレが狙える楽ちんパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

すっきりとしたラインながら、ニットならではの伸びやかさで穿き心地は快適そう。カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイリングにマッチします。リネン素材の羽織りやゆったりシャツを重ねれば、今の気分にぴったりな抜け感のある装いに。8色のカラーバリエーションで、コントラストを効かせた配色もワントーンでまとめた着こなしも楽しめそうです。お手入れがラクなイージーケア仕様も毎日に嬉しいポイント。

シンプルなのに存在感が際立つデザイン

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

程よいハリ感と上品さを備えた、バレルシルエットのワイドパンツ。立体的なフォルムで、リラックス感がありながらも洗練されたムードをキープできそう。トップスをインしてベルトを締めれば、カジュアルながらも引き締まった雰囲気に。きれいめにもカジュアルにも振れて、着こなしの幅がぐんと広がります。内側はコットン混のジャージー素材で「なめらかな肌あたり」（公式サイトより）。思わず色違いで揃えたくなる5色のカラー展開にも注目です。

コーデをきれいに引き締める優秀パンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

オンオフ問わず使いやすい一本を探しているなら、ストレッチ性に優れたこちらのワイドパンツがおすすめ。タックとセンタープリーツがきちんと感を演出しつつ、ストレスフリーに穿けそう。ベーシックを基本に落ち着いた8色展開で、ワードローブに一本あるだけで頼れる存在になるはず。シャツやジャケットを合わせたオフィス仕様はもちろん、カジュアルなTシャツと合わせても大人っぽく全体を引き締めてくれます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

