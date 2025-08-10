FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、新ボブヘアの近況ショットに「ぎゃああああかわいい 似合ってる」「ビジュが強すぎる」絶賛の声
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が10日、自身のXを更新。バッサリと髪を切りボブヘアとなった日常についてつづった。
【画像】「可愛すぎるて…」鎮西寿々歌、“新ヘア”ボブショット
鎮西は8月7日の投稿で「そういえば髪バッサリ切りました」と報告。長さがわかるように横を向いたショットを公開した。
その後10日の投稿で、「ボブ楽ちん」とコメント。車中とみられる場所で、ボブの長さが伝わる角度で“おすましショット”を公開した。
この投稿に「ぎゃああああかわいい 似合ってる」「ボブ寿々歌ちゃんやば可愛すぎだよ」「ボブ大好きなんだけど！！！」「なんでも似合うおすず！」「ビジュが強すぎる」「ボブ+自撮り+ドアップ+おすず=可愛すぎ最強」など絶賛の声が多数寄せられた。
鎮西は1998年11月24日生まれ、兵庫県出身。2009年から2012年の期間、NHK『天才てれびくん』シリーズに“てれび戦士”として出演していた。なおFRUITS ZIPPERは今年の10月から、グループ史上初となるアジアツアーを開催し、台北、上海、ソウルの3都市で公演を行う。また、8月3日のデビュー3周年記念ライブ最終公演『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-』にて、2026年2月1日に東京ドームでライブを開催することが発表された。
