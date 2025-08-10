「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、朝倉のマネジャーを務める伊師美和さんに求愛している格闘家の修羅斗は“沖縄のバケモノ”龍志に延長判定０−３で敗れた。龍志が伊師さんとのジャングリアデートの権利を得た。

ＢＤ１６のオーディションで伊師さんへの愛を語り、話題となった格闘家の修羅斗。序盤から壮絶な殴り合いとなった。ともに一歩も引かず、フルスイングの殴り合いは、最初の１分では決着がつかず延長戦に。

しかし、延長では激しい打ち合いの中で、龍志が修羅斗の蹴りを受け止めたまま追い込んで、右ハイキックを炸裂させて、修羅斗がダウン。判定で屈した。

金網の外で悔しそうな修羅斗に「めっちゃ感動しました。泣きそうになった」と、ねぎらった伊師さん。その後、リング内に上がると「すごい感動しました。未来さん、修羅斗くんもいい試合だったので、また本戦含めて呼んであげてください」と懇願した。

龍志は「この感じ修羅斗に脈ありそう」と苦笑いだったが、「お次はジャングリアで」と話すと、伊師さんも「楽しみにしています」と応じた。

朝倉は「この後は伊師ちゃんねるでやってもらって」と次の試合へ進行させていた。