◆パ・リーグ ロッテ―オリックス＝雨天中止＝（１０日・ＺＯＺＯマリン）

オリックスは、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）が雨天中止となった。天候の回復が見込めないための判断。選手は室内練習場、グラウンドで汗を流し、午後６時ごろにバスで宿舎に移動した。

岸田護監督は「ちょっと天候が悪かった。前向きに捉えるしかない」と強調。この日に先発予定だった曽谷をスライドさせず、当初の予定通りドラフト２位・寺西を先発マウンドに送ることを決め「いろんな兼ね合いで（予定を）組んでいる。だいぶ慣れてきているし、球数だったりいろいろなところも伸びて、成長しているので楽しみ」と期待を寄せた。

中止に加えて、日本ハムがソフトバンクに敗れたことで、５日の楽天戦（楽天モバイル）で敗戦後に消滅した自力優勝の可能性が復活した。それでも「一戦一戦、やるしかない。確実にできるプレーを一個一個、大事に決めていけるのか（がカギになる）」と断言。過密日程となるシーズン終盤に向けて「先発（投手）の方が大変だと思うけど、これはもう全員でやるしかない」と前を向いた。