¡ÚÃæµþ£±£²£Ò¡¦£³ºÐ¾å£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Û¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤ÈÆ±ÇÏ¼ç¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢²÷¾¡¡¡¡ÖÈ¾Âô¡×¤Ï¿·³ã£´£Ò´Þ¤à£²Àï£²¾¡
¡¡£¸·î£±£°Æü¤ÎÃæµþ£±£²£Ò¡¦£³ºÐ¾å£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£µÆ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£¸Æü¤Ë»à¤ó¤À¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÈ¾Âô¡ÊÍ¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾±ÌîÌ÷»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡Ë¤¬£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£²£°ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£¤Ê¤ªÈ¾Âô¡ÊÍ¡Ë¤Ïº£Ç¯¡¢Àè½µ¤Þ¤Ç£Ê£Ò£Á¤Ç£±¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿·³ã£´£Ò¤â¥Þ¥¤¥ó¥É¥ß¡¼¤ÇÀ©¤·¤Æ£²Àï£²¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥³¥¢¤ÏÆâ¥é¥Á±è¤¤¤ÎÃæÃÄ¤ÇÄÉÁö¤·¡¢Ä¾Àþ¤«¤é±Ô¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£»Ä¤ê£±¥Ï¥í¥ó¼êÁ°¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢£²ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÅÄ¸ý´ÓÂÀµ³¼ê¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤â¤¤¤¤µÓ¤Ç¤·¤¿¡£¾å¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£