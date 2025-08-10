思わぬ場所で家族と出会ったわんちゃんは、いったいどのような反応を見せてくれるのでしょうか？その光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ゴン太くん』。お散歩中にママとばったり遭遇したわんちゃんの様子には、「見つけた時の喜びように、こっちまで笑顔になります」「耳をたたむほど喜んでますね」とコメントが寄せられ、再生回数90万回を突破することに。わんちゃんの純粋で愛らしい反応が、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：外を歩いていたら、散歩中の愛犬と偶然鉢合わせして…気付いた瞬間の『100点満点なリアクション』】

お散歩中のゴン太くんと鉢合わせしたママ

この日、柴犬のゴン太くんのママが街を歩いていたところ、偶然お散歩中のゴン太くんと鉢合わせしたのだそう。しかし、ゴン太くんは始めママには気づかず、真っ直ぐ道をあるいていたのだとか。

そこで、ママがジッとゴン太くんのことを見ていると、その視線に気が付いたのか、ゴン太くんはママの方を振り向いてくれたのだそう。

思わぬ場所で大好きなママに会えたゴン太くんは、喜んでくれるか…と思いきや。どうやら、ゴン太くんはそこにいるのがママだと気づかなかったようで、また前を向いて通り過ぎてしまったといいます。

ママだと気が付いたゴン太くんは…

ばったり街で鉢合わせしたゴン太くんとママ。しかし、ゴン太くんはママを素通り。残念ながら、再会するのはおうちに帰ってからになるか…と思ったその瞬間、ゴン太くんは再びママの方をふり返ったそう。もしかしたら、「なんかさっきの人ママに似てた」と、どこかひっかかっていたのでしょうか？

そして、さっきよりも少し長めにママを見つめると…どうやら今度は、そこにいるのがママだと気が付いたご様子。ゴン太くんは、耳をペタンと倒して、ママの方へと方向転換。ママだと気が付いた瞬間、猛ダッシュで駆け寄ってきたのだといいます。

まるで人間のような二度見と、ママに会えて嬉しさを大爆発させるゴン太くんの姿に、思わず笑顔になってしまいます。

遠くからママを見つけた時は…

別の日に街でママと出会ったゴン太くんは、遠くにいる時からママの存在に気づいてくれたのだそう。ママの姿を見た瞬間、ママに向かって一目散に駆け寄ってきたといいます。

リードをぐいぐいと引っ張りママのところへ向かってくるゴン太くんの目には、ママしか見えていないご様子。その真っ直ぐでキラキラとした姿にキュンとしてしまいます。

そして、ママのところへやってきたゴン太くんは、やはり耳をペタッと倒して嬉しさ大爆発。大好きな人を見つけて全力で喜ぶ純粋で真っ直ぐな姿に、思わず笑顔になってしまいます。

この光景には、「ママに飛びつくゴン太くん可愛い」「嬉しそう！可愛い♡」「ワンコにも『二度見』ってあるんですね」と、思わず笑顔になってしまったという声が寄せられています。

Instagramアカウント『ゴン太くん』では、嬉しいこと、大好きなものにいつでも全力なゴン太くんの姿が投稿されていますよ。

ゴン太くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

