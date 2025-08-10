「家族みんな、息ピッタリですね」「天才！大優勝！」と絶賛の声が寄せられているのは、Instagramアカウント『ビション-プン』に投稿された、ある日の光景。海外で流行している遊びに挑戦してみたわんちゃんと家族たちの様子が、47万再生超えの話題を呼ぶことに。息ぴったりなわんちゃんと家族たちの姿に、笑顔になる人が続出しています。

【動画：SNSで流行った『犬の前で手を重ねるチャレンジ』をやってみた結果…想定とは違う『まさかの光景』】

海外で流行っている遊びにチャレンジ！

この日、ビションフリーゼのプンちゃんと家族たちは、カメラを回して"ある光景"を撮ることにしたのだそう。その光景とは、家族たちが乗せた手の上に、わんちゃんも体の一部を乗せるというもの。海外で流行っているこの遊びを、プンちゃんたちもチャレンジしてみることにしたのでした。

まず、カメラの前に飼い主さんが手を出し、次に家族がその手の上に自分の手を重ねます。円陣を組むときの要領で手を重ね合わせたら、最後はプンちゃんの番。はたして、プンちゃんはこの遊びを成功させることができるのでしょうか？

家族たちの遊びを見ていたプンちゃんは…

カメラの前で手を重ね合わせた家族たち。ここにプンちゃんが加わればチャレンジは成功です。そして、家族たちの様子を目の前で見ていたプンちゃんは…なんと、ふたりの手の上に自分のあごを乗せてくれたのだそう！

そのかわいい仕草に、思わずキュンとしてしまいます。飼い主さんたちも、そんな愛らしいプンちゃんの反応に、思わず笑みをこぼしてしまったご様子。今回のチャレンジはどうやら100点満点となったようです。

チャレンジ成功のご褒美に、家族たちに頭をなでなでしてもらったプンちゃんは、ちょっぴり自慢げなお顔を見せるのでした。

他の芸も難なくこなす、お利口プンちゃん♪

そんな空気読みの達人プンちゃんは、日頃から飼い主さんと上手に遊んでいるのだそう。別の日には、また違った芸も見せてくれました。この日は、飼い主さんがプンちゃんのお顔の前に手のひらをさしだしてみたところ…プンちゃんは、迷うことなく飼い主さんの手のひらの上に自分のあごを乗せてくれたのだとか！

スマートすぎるその動きからは、プンちゃんの賢さが伝わってきます。上手にあご乗せができたプンちゃんは、ご褒美のおやつを貰ってご満悦。きっと、プンちゃんはこれからも可愛い芸をたくさん披露してくれることでしょう。

この光景には、「可愛すぎて発狂しました♡」「"チームプン家"って感じ！」「デレデレな飼い主さんたちも最高です」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『ビション-プン』では、そんな愛らしい仕草をたくさん見せてくれるプンちゃんの日常が綴られていますよ。

プンちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ビション-プン」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。